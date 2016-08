Nível superior - Universidade diz que a medida pode paralisar as suas atividades em 2017

Em 30 de agosto, 2016 - 06h00 - Atualidades

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), criada em 2013 na cidade de Marabá, divulgou no último domingo, 28, uma nota em sua página oficial na internet sobre as consequências negativas que os possíveis cortes no orçamento previstos para 2017 podem causar. Segundo a Unifesspa, a proposta prevê um corte de 79% em relação ao mínimo necessário para 2017. Ao contrário do que diz a nota da Unifesspa, o Ministério da Educação (MEC) afirmou, em nota, que a proposta orçamentária (custeio e capital) para a instituição será nos mesmos níveis da de 2016, o que garantirá o funcionamento dos cursos e campi.