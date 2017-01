Joelson Silva recebeu do avô a incumbência de de não deixar morrer a tradição familiar

Celebrar o Dia de Reis no bairro do Tenoné, em Belém, é uma antiga tradição da família de Joelson Joca Silva. Formado em música pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) e professor do instituto Estadual Carlos Gomes, ele é quem organiza e lidera a folia, que hoje, a partir das 19 horas, percorre bairro renovando de casa em casa a visita dos três Reis Magos ao Menino Jesus na manjedoura, seguido a Estrela da Anunciação que apareceu nos céus indicando o nascimento da criança sagrada. Os reis, que segundo conta a tradição, chamavam-se Melquior, Baltazar e Gaspar, levaram como presentes ao recém-nascido ouro, incenso e mirra. A família de Joelson leva alegria.