Evento espera receber cerca de duas mil pessoas

Por: Redação ORM News

Em 14 de setembro, 2016 - 18h39 - Atletismo

O percurso da Corrida rústica Coronel Fontoura, organizada pela Polícia Militar, foi repaginado. No total, o trajeto terá 13 quilômetros, com largada na avenida Augusto Montenegro até a avenida Doca de Souza Franco. A expectativa é que o evento tenha a participação de cerca de duas mil pessoas no próximo dia 25 deste mês de setembro.

As inscrições para a prova seguem abertas até dia 19 e podem ser feitas pelas internet, através do site www.chiptiming.com.br. O valor atualizado da taxa é de R$ 70. A organização da corrida disponibilizará traslado com saída do shopping do centro da capital até o ponto de concentração, e o voucher pode ser adquirido no ato da inscrição.

Confira os pontos do percurso: Avenida Augusto Montenegro, Avenida Independência, Viaduto de acesso para Júlio Cesar, Avenida Pedro Alvares Cabral, Avenida Dr. Freitas, Pedro Miranda, Rua Alcindo Cacela, Antônio Barreto e Visconde de Souza Franco. A largada acontecerá às 5h45 para a primeira categoria.

Serviço: Corrida Rústica Coronel Fontoura

Data: dia 25 de setembro.

Inscrições: até dia 19.

Largada: Parque Shopping Belém, às 5h45.

Chegada: Boulevard Shopping