Montagem "2º re-ato: O corpo espetacu_LAR" encerra primeira etapa da programação

Em 22 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

O Festival de Teatro do Pará 2017 (Fitpar) encerrará a primeira etapa desta edição com o espetáculo “2º re-ato: O corpo espetacu_LAR”. A apresentação é gratuita e será realizada amanhã, às 19h, no Memorial dos Povos. A professora-mestra e arte-educadora, Rosilene Cordeiro, ao lado de sua equipe, composta de alunos e professores doutores da Escola de Teatro de Dança da Universidade Federal do Pará (UFPA), apresentam o espetáculo que aborda vida como arte e a arte de viver reinventando-se em atos.