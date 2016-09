Familiares e amigos participam de cerimônia em teatro na Zona Leste de SP

Por: G1

Em 17 de setembro, 2016 - 10h15 - Brasil

O corpo do ator Domingos Montagner é velado na manhã deste sábado (17) em um teatro na Zona Leste de São Paulo. Familiares e amigos participam da despedida ao ator, que morreu afogado na última quinta-feira (15) em Canindé de São Francisco (SE).

O corpo do ator chegou ao teatro por volta das 7h. Na sexta-feira (16), o traslado foi feito de Aracajú para Jundiaí. O velório estava marcado para as 9h, mas começou um pouco antes do horário.

Entre os presentes estão a mulher de Montagner, Luciana Lima e o irmão Francisco Montagner. Os filhos do ator preferiram não ir ao velório.

Vários atores da novela "Velho Chico" também foram ao local, entre eles Dira Paes, Marcos Palmeira, Antonio Fagundes, Marcelo Serrado e Camila Pitanga. No velório, os atores fizeram uma corrente de oração.

Em mensagem publicada no perfil oficial do ator no Facebook, a família de Domingos Montagner agradeceu "as manifestações de carinho, apoio e solidariedade que tem recebido de todos e busca reunir a força necessária para atravessar - com serenidade e discrição - este momento difícil, íntimo e delicado ao lado dos amigos e familiares".

Montagner morreu na tarde de quinta-feira (15) após desaparecer nas águas do Rio São Francisco, onde foi arrastado pela correnteza. O ator tinha 54 anos e interpretava Santo em "Velho Chico", novela da TV Globo.

Depois de ser submetido a um procedimento de preparação para o translado aéreo, o corpo foi levado da funerária para o Aeroporto Santa Maria, em Aracaju (SE), às 13h desta sexta-feira (16).

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que o avião com o corpo do ator deixou o aeroporto às 14h30. A aeronave seguiu para a cidade de Jundiaí em São Paulo, onde pousou às 18h20. Ele será velado e enterrado em SP.

O diretor do IML de Sergipe, José Aparecido Cardoso, informou que o resultado da necropsia apontou que Montagner morreu por asfixia mecânica provocada por afogamento. “Nós encontramos algumas lesões superficiais e a causa da morte foi constatada por afogamento”, afirmou. O laudo descartou que o ator tenha sentido algum mal-estar antes da tragédia. Ele deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos.

Como foi o acidente

O ator gravou cenas da novela na parte da manhã desta quinta. Após o término da gravação, ele almoçou e, em seguida, foi tomar um banho de rio, acompanhado da atriz Camila Pitanga. Durante o mergulho, não voltou à superfície. Camila avisou a produção, que iniciou imediatamente a procura pelo ator.

A atriz descreveu o acidente para a polícia. Segundo ela, os dois foram até uma pedra e mergulharam no rio. Depois, ela notou que havia muita correnteza e avisou Montagner. Eles nadaram de volta para a pedra, Camila chegou primeiro e tentou duas vezes segurar na mão do ator. Mas a correnteza o arrastou.

Segundo o delegado Antônio Francisco Filho, os atores queriam mergulhar em um local mais tranquilo. “Eles acharam que era seguro, mas, na verdade, era um dos mais perigosos para o banho. Esta é uma parte do rio em Canindé que não é comum ser utilizada pelos banhistas”, afirmou.

Mais de 50 pessoas do Corpo de Bombeiros, polícias Civil e Militar, Grupamento Tático Aéreo (GTA), composta por um helicóptero e um avião bimotor, além de uma equipe de mergulhadores, participaram das buscas pelo ator.

As equipes de buscas localizaram o corpo do ator preso nas pedras, a 18 metros de profundidade e a 320 metros da margem, da prainha de Canindé de São Francisco – que fica na divisa entre Sergipe e Alagoas, onde foi visto pela última vez.

Perfil

O ator paulistano começou sua carreira artística trabalhando no teatro e em circos. Ele atuou em 13 programas de TV, entre séries e novelas, além de nove filmes. Entre os papéis de destaque estão o Capitão Herculano Araújo de "Cordel Encantado" (2011) e o presidente Paulo Ventura de "O brado retumbante" (2012), seu primeiro protagonista.

Ele também chamou atenção como o Zyah de "Salve Jorge" (2012) e o João Miguel de "Sete Vidas (2015). Montagner contou, em seu site oficial, que iniciou sua carreira no teatro, através do curso de interpretação de Myriam Muniz, e no Circo Escola Picadeiro.

Em 1997, formou o Grupo La Mínima, com Fernando Sampaio. A Noite dos Palhaços Mudos, de 2008, lhe rendeu o Prêmio Shell de Melhor Ator. Em 2003, criou o Circo Zanni, do qual foi diretor artístico.

O primeiro papel na TV foi no seriado "Mothern" (2006), do GNT, canal da TV por assinatura. A estreia na Globo foi também em seriados: "Força Tarefa", "A Cura" e "Divã". A primeira novela, "Cordel Encantado", foi em 2011. No ano seguinte, estreou no cinema, com uma participação no longa "Gonzaga - de Pai Pra Filho", de Breno Silveira.

Em entrevista a Ana Maria Braga no "Mais Você", exibida pela TV Globo no último dia 7 de setembro, Domingos falou sobre as cenas gravadas no Rio São Francisco. "Quando você chega no primeiro dia de gravação e dá um mergulho, está batizado para o resto da vida. O sertão é um lugar incrível e precisa ser conhecido", disse Montagner.