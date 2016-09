Velório do artista, restrito a amigos e familiares, foi realizado na manhã deste sábado

Por: O Globo

Em 17 de setembro, 2016 - 10h57 - Brasil

São Paulo — Depois de um velório restrito a amigos e familiares, realizado na manhã deste sábado, o corpo do ator Domingos Montagner segue para o cemitério da Quarta Parada, na zona leste de São Paulo, onde será enterrado .

As atrizes Dira Paes e Selma Egrei, que atuavam com Domingos na novela "Velho Chico", da TV Globo, chegaram por volta das 9h à cerimônia. Nomes como Antônio Fagundes, Tiago Abravanel, Nicete Bruno, Thiago Lacerda, Carmo Della Vecchia, Glória Pires, Ingrid Guimarães e Cleo Pires também estiveram presentes no velório.

A rua onde fica o teatro estava tomada por fãs do ator e curiosos, que rezaram um pai-nosso, uma ave-maria e aplaudiram o ator. Seguranças fizeram um cordão de isolamento para permitir a entrada de amigos e familiares.

A cabeleireira Gilda Souza, de 50 anos, fã de Montagner, chegou ao local ontem às 22h na esperança de conseguir se despedir do artista.

— Eu tenho vários clientes marcados para hoje e estou aqui. Assistia à novela todos os dias, queria muito conseguir entrar e me despedir.

Único irmão do ator, Francisco Montagner agradeceu o carinho do público e disse que a mulher e os filhos de Domingos estão calmos e sendo cuidados.

— Toda manifestação que está acontecendo é uma coisa quase inimaginável. Todos sentem. E eu, muito mais, como vocês podem imaginar. Tudo isso está acontecendo porque vocês não conheceram o ator, vocês conheceram o Montagner. Isso era a vida dele, ele não representava. Ele vivia tudo o que fazia com muita dedicação, tinha muito comprometimento e força. Sei que todos queriam uma hora com ele, eu queria a vida. Deixo um grande abraço e beijo a todos do Brasil

O ator Alexandre Nero, que chegou ao local às 10h30m, também falou sobre Montagner:

— Nesse momento minha preocupação é com a família e com a Camila (Pitanga). Domingos era um homem muito gentil e educado — disse Nero.

Domingos Montagner morreu vítima de afogamento na tarde da última quinta-feira ao dar um mergulho no rio São Francisco, principal cenário da novela "Velho Chico". Ele estava acompanhado de Camila Pitanga, seu par romântico na trama, quando foi puxado pela correnteza. A atriz conseguiu se salvar.

A necropsia confirmou que o artista paulista morreu por afogamento — ele foi encontrado a 18 metros de profundidade, a uma distância de 320 metros da prainha de Canindé do São Francisco, onde foi visto pela última vez.

Domingos deixa a mulher, a atriz e produtora Luciana Lima, e três filhos, Leo, 11 anos, Antônio, 7, e Dante, 4.