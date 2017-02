O corpo de Josivaldo Rodrigues foi encontrado na manhã de domingo, 5. O Corpo de Bombeiros retoma as buscas para localizar Erminegido Machado

Por: Redação ORM News

Em 06 de fevereiro, 2017 - 08h20 - Polícia

Foi encontrado neste domingo, 5, o corpo de Josivaldo Rodrigues de Souza, 22 anos, uma das vítimas do naufrágio de um barco pesqueiro em frente à Praia das Corvinas, em Salinópolis, nordeste do Estado.

Por volta de 18h30 de sexta-feira, 3, o barco naufragou e, de acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), estavam presentes Jonas Rodrigues da Silva Araújo, 24 anos; Elidiomar de Oliveira Costa, 41 anos; Erminegido Rodrigues Machado Filho, 38 anos e Josivaldo Rodrigues de Souza, de 22 anos. O corpo de Josivaldo foi encontrado na manhã de domingo, por volta das 11h30.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Grupamento Aéreo do Estado e Marinha do Brasil estão trabalhando juntos para localizar o ainda desaparecido Erminegido. Os tripulantes Jonas Rodrigues e Elidiomar de Oliveira sobreviveram ao acidente.

Segundo CBMPA, quando o primeiro sobrevivente foi arrastado pela correnteza, chegando a praia do Atalaia, tratou de ir buscar socorro para os demais. Enquanto isso, Josivaldo também tentou chegar a praia, mas não obteve êxito.

Até o momento, Erminegido continua desaparecido e as buscas, que foram encerradas às 18h de domingo, serão retomadas na manhã desta segunda-feira, 6.