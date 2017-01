Vítima não foi identificada. Corpo está em avançado estado de decomposição

Por: Redação ORM News com informações de Dandara de Almeida/O Liberal

Em 19 de janeiro, 2017 - 09h40 - Polícia

O corpo de uma mulher, em avançado estado de decomposição, foi encontrado por um morador do bairro da Sacramenta, em Belém, em um área na Praça do Jaú, no início da manhã desta quinta-feira (19). Os moradores do entorno da praça acionaram a Polícia Militar, que está no local. A vítima ainda não foi identificada.

Segundo informações da 7ª Aisp (Área Integrada de Segurança Pública), foi um morador do bairro que encontrou o corpo da mulher. A vítima está trajando um short e uma camiseta. Ao redor do corpo também foram encontrados uma sandália masculina e dois pares de sapatos. Moradores do bairro também disseram que há dias estavam sentindo um mau cheiro que vinha do local, mas pensaram que se tratava de um animal morto.

O Centro de Perícias já foi acionado para remover o corpo da mulher. O caso foi registrado na Delegacia da Sacramenta.