Vítima tinha instrumento semelhante a âncora preso ao corpo para mantê-lo submerso

Por: Redação ORM News com informações de Enize Vidigal (O Liberal)

Em 06 de setembro, 2016 - 18h24 - Polícia

O corpo de um homem foi achado por um morador do conjunto Porto Laranjeira, no rio Maguary, bairro do Tenoné na tarde desta terça-feira (6). O cadáver tinha marcas de perfurações e tinha uma âncora enfiada dentro da camisa para mantê-lo submerso. Os peritos do Instituto Médico Legal acreditam que a vítima foi morta há pelo menos quatro dias.

O soldador naval Fernando Mota, morador do conjunto, disse que explorava a área a pé, quando entrou pela mata e chegou à beira do rio. Com a maré baixa, o soldador viu o corpo de bruços na lama entre uma balsa abandonada e arbustos.

O morador comunicou o fato na Unidade Integrada Pró-Paz (UIPP) do Tenoné. O corpo foi removido pelos bombeiros. Segundo os peritos do IML, a vítima possuía perfurações no peito e nas costas. O avançado estado de decomposição do corpo não permitiu que se constatasse se as lesões foram feitas a faca ou arma de fogo. A causa da morte e a origem das perfurações vão ser apontadas pelo examo de necropsia.

Curiosos acompanharam o trabalho dos bombeiros e da perícia, mas ninguém reconheceu o cadáver. A suspeita é que o corpo tenha sido 'desovado' no local. O homem trajava camisa e bermuda, aparenta ser de um homem forte, branco, calvo, com aparência entre 45 e 50 anos. Os peritos explicaram que a cor da pele e a situação dos cabelos pode ter sido afetada pela fauna local.

Ainda, o corpo pode ser reconhecido pelo grande número de tatuagens: os nomes "Rosana", "Raimunda" e "Eduardo" no braço esquerdo; "Rafael" e "Manuel" no pé esquerdo; e um desenho tribal escuro no ombro esquerdo. O cadáver está disponível para reconhecimento no IML. Qualquer informação pode ser repassada à polícia pelo Disque Denúncia 181, de forma anônima.