Veja as dicas de um profissional para usar maquiagem colorida sem erro

Em 11 de setembro, 2016 - 06h00 - Mulher

Ousar na maquiagem, com ainda mais cor nos olhos ou nos lábios, pode ser uma tarefa difícil para quem não tem proximidade com os pinceis. Tons como azul, roxo e preto nos lábios, surgem como tendências tanto nas passarelas, quanto nas maquiagens das meninas modernas das redes sociais. Já nos olhos, sombras e delineadores em cores como verde, pink, laranja e violeta, despontam na cartela de tons do momento, como aposta o maker Marcos Costa, um dos bam-bam-bãns do mundo dos pincéis e batons, e que oferece dicas in-crí-veis e exclusivas para as leitoras da.revista Mulher.

Os batons nas cores branco e preto surgem tanto para serem usados sozinhos, quanto para potencializar (preto) ou clarear (branco) outras cores de batons.