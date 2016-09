AMANHÃ - Montagem de Curitiba será apresentada amanhã e na segunda em Belém

O que é a dança na contemporaneidade é uma das questões que permeiam o espetáculo “So you really think you can dance”, da coreógrafa e pesquisadora de Curitiba Marila Velloso. Em cena, quatro bailarinos fisicamente diferentes se propõem a uma investigação profunda do próprio corpo. Nessas diferenças, a sexualidade e a “tensão sexual” aparecem no trabalho e propõem reflexão sobre a figura humana: o corpo a mostra, os clichês, os realitys shows.