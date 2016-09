Objeto foi produzido em Santa Catarina e tem 50 milímetros de diâmetro

Redação ORM News

20 de setembro, 2016

A corda que será utilizada durante a Trasladação e o Círio de Nazaré 2016 chegou a Belém na manhã desta terça-feira (20) e foi apresentada à imprensa na Sala dos Carros, no Centro Social de Nazaré. Assim como nos anos anteriores, a corda terá 800 metros de comprimento e 50 milímetros de diâmetro que serão separados em dois pedaços de 400 metros para cada procissão.

A corda foi produzida em Santa Catarina pela empresa Itacorda e, após dias na estrada, chegou a capiatal paraense trazida pela transportadora Novo Progresso, que em mais um ano, doou o serviço.

História

A corda passou a fazer parte do Círio em 1885, quando uma enchente da Baía do Guajará alagou a orla desde próximo ao Ver-o-Peso até as Mercês, no momento da procissão, fazendo com que a berlinda ficasse atolada e os cavalos não conseguissem puxá-la. Os cavalos então foram desatrelados e um comerciante local emprestou uma corda para que os fieis puxassem a berlinda. Desde então, foi incorporada às festividades e passou a ser o elo entre Nossa Senhora de Nazaré e os fiéis.