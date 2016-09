Confeccionada em sisal, peça será usada em duas procissões

Em 21 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Um dos principais símbolos do Círio de Nazaré, a corda que é atrelada à berlinda da santa chegou a Belém, ontem pela manhã. O objeto, que tem 800 metros de comprimento, pesa 900 quilos e espessura de 50 milímetros, será separado em dois pedaços. Metade será usada na procissão de Trasladação e a outra para a grande procissão do domingo. A corda chegou em uma carreta no Estacionamento Santuário, em Nazaré, por volta das 10h30. O ícone do Círio veio lacrado em uma carreta, que, em cinco dias, fez o percurso da cidade de Penha, em Santa Catarina, até a capital paraense.

Diretor de Procissões, Antonio Souza disse que a chegada da corda é uma das grandes emoções para a Diretoria da Festa, porque sinaliza que “o Círio está aqui, com a gente.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.