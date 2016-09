Guardada por 35 anos, primeira unidade prensada do disco foi vendida por R$ 2,5 milhões

Rio — Agora é oficial. O Guinness World Records confirmou que a cópia do disco "The Beatles", popularmente conhecido como "Álbum branco" (1968), leiloada em dezembro pelo baterista Ringo Starr, é o vinil mais caro da história. O comprador anônimo pagou US$ 790 mil (o equivalente a cerca de R$ 2,5 milhões).

Além de pertencer a um ex-Beatle, o disco tem um apelo especial por ser a edição de número 0000001 — ou seja, a primeira cópia do álbum a ser prensada. Cada unidade veio com seu número de série estampado na capa, o que prova a autencidade (e importância) do recordista.

Chegou-se a especular que o preço pago pelo álbum teria sido de US$ 910 mil (quase R$ 3 milhões), mas o Guinness divulgou o valor real nesta quinta-feira. O dinheiro foi destinado para a Lotus Foundation, instituição de caridade criada por Ringo e por sua mulher, Barbara Bach.

Segundo a publicação, o baterista guardou o vinil em um cofre por 35 anos e, por isso, a cópia encontra-se me perfeitas condições.

Todas as quatro primeiras cópias estiveram em posse dos integrantes da banda e de seus familiares. Em 2008, a unidade 0000005 foi vendida por pouco menos de US$ 30 mil (cerca de R$ 97 mil).