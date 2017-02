Além do camisa 10, Leão também não terá o volante Renan Silva e o lateral esquerdo Jackinha

Redação ORM News

14 de fevereiro, 2017 - Copa do Brasil

O técnico Josué Teixeira definiu, nesta terça-feira (14), os relacionados para enfrentar o Brusque (SC) pela primeira fase da Copa do Brasil, com três desfalques. O Leão não poderá contar com o meia Flamel, com o volante Renan Silva e com o lateral esquerdo Jackinha. A partida será às 18h15 desta quinta-feira (16), no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

Flamel foi diagnosticado com um edema na região posterior da coxa direita, o que configura uma lesão grau 1, e ficará em tratamento. O mesmo foi determinado para Renan Silva, que passou por exames nesta manhã e constatou uma distensão grau 1 no músculo adutor da coxa esquerda.

O caso de Jackinha, porém, nada tem a ver com lesão. O jogador carrega uma suspensão de quatro jogos por ter sido expulso ao agredir um jogador do Juazeirense (BA) quando ainda defendia o São Raimundo, pela Série D do campeonato brasileiro de 2016. O jogo foi o último do Pantera na competição e também o último do atleta em competições organizadas diretamente pela CBF. Por este motivo, a punição decretada pela Justiça Desportiva está sendo aplicada na Copa do Brasil, também da CBF. Vale lembrar que o campeonato paraense é da FPF e, portanto, o atleta segue liberado para atuar normalmente.

Diante destes desfalques, o Leão deve entrar em campo contra o Brusque formado por André Luís; Léo Rosa, Henrique, Igor João e Caio; Elizeu, Tsunami, Marquinhos e Fininho; Edgar e Val Barreto. Veja abaixo a lista completa!

Goleiros: André Luís e Vinícius

Laterais: Caio e Léo Rosa

Zagueiros: Henrique, Igor João e Zé Antônio

Volantes: Elizeu, Marquinhos, Lucas Victor e Tsunami

Meias: Fininho e Rodrigo

Atacantes: Edgar, Jayme, Nano Krieger, Gabriel Lima e Val Barreto

O Leão embarcará às 4h45 desta quarta-feira (15) e ainda terá um treino em Brusque (SC), às 16h, do mesmo dia, para definir a equipe que vai entrar como titular pela Copa do Brasil. Vale lembrar que, por ser visitante, o Remo precisa de até um empate para se classificar e ser o mandante do confronto com o Corinthians (SP) pela segunda fase da competição.