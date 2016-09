Faber virou corretor de imóveis, mas a semente já estava plantada em Thiago

Por: Extra

Em 03 de setembro, 2016 - 09h17 - Tênis

A potência no saque, a força dos golpes, a precisão do voleio: tudo isso ajuda a forjar um grande tenista. Mas, no caso do cearense Thiago Monteiro — convocado para defender o Brasil no confronto contra a Bélgica, pela Copa Davis, entre 16 e 18 deste mês —, a mudança de patamar veio com a evolução da mente.

Há um ano, Thiago, de 22, descobriu a ioga. E o autoconhecimento teve papel fundamental para que colecionasse resultados expressivos em 2016, como a vitória sobre o francês Jo-Wilfried Tsonga (nono melhor do mundo à época) no ATP do Rio, em fevereiro; a entrada no top 100 do ranking (é 98º); e, por fim, a convocação para a Davis.

— Virei uma pessoa mais tranquila e confiante. Falavam que eu tinha potencial, mas eu não acreditava muito em mim — confessa.

Quem sempre confiou no talento de Thiago foi o irmão Faber. Quatorze anos mais velho, ele praticava tênis por hobby em Fortaleza e serviu de inspiração para o menino que pensava em ser jogador de futebol.

Faber virou corretor de imóveis, mas a semente já estava plantada em Thiago. Aos 14 anos, ele deixou a casa da mãe, Maria Fátima, para viver em Santa Catarina e treinar no clube de Larri Passos, ex-técnico de Guga.

No Rio há dois anos, Thiago mora em um alojamento anexo ao local onde treina, no Recreio. Além de um futuro melhor para si, quer continuar dando orgulho à mulher que, durante o tratamento de um câncer de mama, decidiu adotá-lo, quando ainda era bebê:

— Nunca tive interesse em conhecer meus pais biológicos. Quero realizar o sonho de levar minha mãe para me ver em um grande torneio.

Desafio duro na Bélgica e pés no chão

Uma rotina de cerca de oito horas de treinos por dia — entre atividades na quadra, exercícios na academia e sessões de fisioterapia — prepara Thiago Monteiro para o confronto contra a Bélgica, em Ostend. O tenista vê os anfitriões como favoritos à vaga na elite da Davis, mas diz que o Brasil estará bem representado por ele, Thomaz Bellucci, Marcelo Melo e Bruno Soares. Fazer bonito na “competição mais importante” de sua carreira é o próximo passo de um tenista ambicioso, mas pés no chão:

— Não quero ser o novo Guga ou o novo Bellucci. Quero dar o meu melhor e fazer a minha carreira. Ser ídolo não é objetivo, mas uma consequência.