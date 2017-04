HANGAR - Poder do Evangelho para transformar vidas foi reiterado no final do evento

Em 24 de abril, 2017

Da Redação

A 97ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira (CBB) foi encerrada na noite de ontem com a participação de milhares de pessoas no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia. O tema do evento este ano foi “Anunciando o Reino com Poder de Deus”. Durante o encerramento da convenção, presidida pelo pastor Vanderlei Marins, foi empossado no cargo como novo presidente da CBB - até o ano de 2019 - o pastor Luiz Roberto Silvado e a próxima diretoria executiva dos batistas brasileiros. A convenção do próximo ano já está marcada para a cidade de Poços de Caldas (MG). O encerramento contou com a presença do vice-governador Zequinha Marinho e outras autoridades do Governo do Estado.