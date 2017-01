Cartola afirma que clube recebeu proposta de empresa para reforma do estádio, mas presidente do clube nega: 'Que proposta?!'

Por: Redação ORM News

Em 19 de janeiro, 2017 - 18h18 - Futebol

As contradições continuam fortes nos bastidores do Remo. O clube teria recebido uma proposta de uma empresa para financiar a reabertura do Baenão. A informação foi confirmada pelo cartola Helder Cabral, mas negada veementemente pelo presidente do clube, Manoel Ribeiro, que ainda disparou: 'Que proposta?!'.

Conforme Cabral, a proposta consiste na confecção do projeto estrutural, no financiamento e na entrega da obra, com pagamento parcelado. 'São detalhes de uma negociação que ainda está em andamento. Não podemos falar muito, mas o que podemos adiantar é que o projeto para reabertura do Baenão na capacidade máxima de 15 mil pessoas custa R$ 1,4 milhão e que o mínimo é de cerca de R$ 550 mil para reabrir para 8 mil torcedores. O pagamento seria feito através do bloqueio de 30% da renda dos jogos', falou. Neste caso, o Remo ficaria com 40% das suas rendas, uma vez que outros 30% já estão destinados à Justiça do Trabalho.

Cabral contou também que a proposta foi entregue ao presidente Manoel Ribeiro e que existe um prazo máximo para que seja respondida. "Os empresários estão aguardando apenas até amanhã. Se não responderem, vão considerar como um 'não'", revelou.

Por outro lado, Manoel Ribeiro negou a existência da proposta. 'Não chegou nada a mim e nem a ninguém. Não sei de onde as pessoas tiram essas coisas. Não tem nada de proposta de 30%. Que proposta é essa?! A única coisa que chegou a mim vindo de uma empresa foi através de um envelope que uma instituição de Ananindeua mandou. Inclusive, tentamos contato e ninguém sabe de nada. Em outras palavras, não temos proposta de empresa alguma para reabertura do Baenão', garantiu.

Ribeiro completou: 'Vamos mexer no Baenão, sim! Mas, até agora, só temos a possibilidade de fazer algo pelas finanças do próprio Remo, o que é inviável, hoje. Assumimos um clube com seis meses de salários atrasados. Pagamos três e estamos trabalhando para resolver o restante. Só depois que poderemos planejar o Baenão'.

Baenão

O estádio Evandro Almeida - conhecido como Baenão - está fechado desde 2014, quando o então presidente do clube, Zeca Pirão, iniciou o que seria uma obra de reforma para a transformação do estádio em uma 'Arena'. O processo incluiu a destruição de parte das arquibancadas. O último jogo foi no dia 1º de abril, com vitória remista por 4 a 0 sobre o Independente, na fase eliminatória do campeonato paraense daquele ano. Atualmente, o local teria capacidade para abrigar cerca de 2 mil pessoas.