Bicola não vence em território paulista há 10 anos. Delegação voltou ao estado para enfrentar o Oeste neste sábado (27)

Por: Redação ORM News

Em 26 de agosto, 2016 - 19h05 - Série B

A missão de vencer o Oeste em Barueri neste sábado (27) também representará ao Paysandu a tentativa de quebra de um tabu que já dura uma década. Este é o período que o clube está sem vencer jogando em território paulista. A última vez que isto aconteceu foi pela Série B do campeonato brasileiro de 2006 em uma goleada sobre a Portuguesa de Desportos, no Canindé.

A delegação bicolor chegou ao estado de São Paulo na tarde desta sexta-feira (26) e ficou sem treinamentos para evitar desgaste dos atletas antes da partida contra o rubro-negro paulista, que é um concorrente direto na luta por uma aproximação maior com o G4 da Série B deste ano.

Em 2006, a visita bicolor aconteceu no dia 30 de maio, ainda durante o primeiro turno daquela Segundona em que o Bicola deixava esperanças, inclusive, de acesso à Série A. Naquele jogo, os gols do Papão foram de Têti (2), Rogerinho (2), João Victor e Júnior.

No segundo turno daquele ano, porém, o Bicola entrou em derrocada e foi rebaixado à Série C de 2007 com uma trajetória que registrou uma das derrotas mais marcantes do clube: o 9 a 0 para o Paulista de Jundiaí, curiosamente, em território paulista. A derrota está incluída em um retrospecto que conta com 15 partidas, sendo sete empates e oito derrotas, com 10 gols marcados e outros 29 sofridos, enfrentando os seguintes clubes: Oeste, Ituano, Guarani, Marília, Santo André, Paulista, Palmeiras, Guaratinguetá, São Caetano, Bragantino e Mogi Mirim, em jogos das Séries B e C do campeonato brasileiro, além da Copa do Brasil.

A encubência de tirar a 'zica' do Papão em São Paulo estará sob a responsabilidade dos comandados do técnico Dado Cavalcanti, que deve lançar o time titular com: Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Ricardo Capanema, Augusto Recife, Lucas e Celsinho; Maílson e Tiago Luís. O Papão enfrenta o Oeste às 16h deste sábado (27) com transmissão lance a lance pelo ORM News.