Em 14 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

De acordo com o planejamento da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para o ingresso de alunos novos na rede pública estadual de ensino, a partir de agora, fica mantida a oferta de matrícula para esses estudantes nas escolas estaduais em Belém e em outros municípios do Estado. Nos últimos dois dias, anteontem e ontem, foi providenciada, nas escolas, a matrícula de alunos que não haviam feito a pré-matrícula no prazo inicial estabelecido pela Seduc - de 14 de novembro de 2016 a 1º de janeiro de 2017.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.