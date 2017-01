Bom senso é a palavra-chave quando se pensa em açúcar dentro de uma rotina alimentar saudável. Especialistas dão dicas para manter equilíbrio no dia

Para muitas pessoas, cortar aquele docinho depois do almoço é um desafio. Isso não precisa se tornar um sacrifício para levar uma vida saudável. De acordo com a nutricionista Marcia Daskal, o açúcar é um ingrediente que pode fazer parte do cardápio, desde que seja consumido de maneira consciente e balanceada. “O ingrediente com certeza torna a vida mais gostosa, mas é preciso utilizá-lo sem exageros. Tem uma conta simples: quem gasta mais calorias, pode consumir mais”, explica.

É sabido que o conceito de vida saudável é uma questão de equilíbrio, sendo aplicado em todas as facetas do cotidiano. Quando se trata de hábitos alimentares são muitos os mitos, em sua maioria baseados em dietas restritivas. Para o preparador físico Marcio Atalla, “qualquer dieta que tenha muitas restrições, como cortar permanentemente um ingrediente, não faz bem à saúde”.