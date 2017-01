Mercado: Tranquilidade e equilíbrio são essenciais a quem busca oportunidade

Em 09 de janeiro, 2017

Com o início do ano muitas pessoas vão atrás de uma oportunidade ou de uma nova colocação no mercado de trabalho, mas como continuar a busca e se diferenciar entre tantos candidatos? O número de desempregados chegou a 12 milhões de brasileiros e a expectativa é que o cenário só volte a melhorar a partir de meados do ano. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o Brasil fechou 858.333 postos de trabalho formais entre janeiro e novembro de 2016.

Para o consultor em recursos humanos Celso Bazzola, é importante saber que, em momentos de incertezas na economia e nos resultados das empresas, o surgimento de novas oportunidades fica comprometido, com isso, buscar uma recolocação no mercado de trabalho tende a ser mais difícil.