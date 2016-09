Queda foi de 7,77% na geração de empregos formais, segundo pesquisa do Dieese-PA

Por: Redação ORM News

Em 21 de setembro, 2016 - 10h21 - Pará

O setor da construção civil no Pará perdeu 7.736 postos de trabalhos nos primeiros 7 meses do ano, com queda de 7,77% na geração de empregos formais, segundo uma pesquisa do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada na manhã desta quarta-feira (21). Em 12 meses, o salgo negativo alcançou 28.922 desempregados.

Segundo os números da pesquisa, baseada em dados do Ministério do Trabalho, de janeiro a julho deste ano, o setor da construção civil paraense realizou 29.969 admissões, contra 37.705 desligamentos, gerando um saldo negativo de 7.736 postos de trabalhos e queda de 7,77%. No mesmo período do ano passado, o setor também teve saldo negativo de 3.942 postos de trabalhos. A maioria dos estados da região Norte apresentou saldo negativo no setor neste período, com destaque para o Pará, seguido de Rondônia com a perda de 3.935 postos de trabalhos; Amapá com a perda de 275 postos de trabalhos; Roraima com a perda de 113 postos de trabalhos; Amazonas com a perda de 82 postos de trabalhos e do Acre com a perda de 46 postos de trabalhos. O destaque positivo ficou por conta do Tocantins com a geração de 1.380 postos. Em sete meses, a construção civil realizou 7.539 admissões, contra 68.346 desligamentos, o que gerou um saldo negativo de 10.807 postos de trabalhos e decréscimo de 5,76% entre todos os estados do Norte.

Nos últimos 12 meses, o cenário também mostra uma queda de 23,94% nas admissões do setor no Pará. Foram feitas 57.108 admissões, contra 86.030 desligamentos, gerando um saldo negativo de 28.922 postos de trabalhos.