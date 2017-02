Paciente tem direito a explicações sobre princípio ativo na consulta

Por: O Liberal

Em 18 de fevereiro, 2017 - 09h51 - Pará

A secretária do Conselho Regional de Medicina do Pará, a médica ginecologista e obstetra Terezinha Carvalho, disse ontem que os médicos não são obrigados a receitar medicamentos opcionais para baratear o tratamento do paciente, mas que a entidade apoia a Lei 9.787/99, que criou os medicamentos genéricos. “O médico deve prescrever o medicamento que mais se adeque ao tratamento do paciente”, acrescentou, explicando que o princípio ativo é o nome genérico. Princípio ativo é a substância que deverá exercer efeito farmacológico. Ainda segundo ela, não receitar opções mais baratas não é uma prática abusiva. “O governo federal deve garantir a qualidade dos medicamentos, sejam eles de marca, similar ou genérico. Todos os medicamentos deveriam passar por rigorosos testes e permanente fiscalização da vigilância sanitária”, afirmou.

Terezinha Carvalho também disse que os pacientes podem sim exigir, dos médicos, informações sobre o princípio ativo e pedir remédios genéricos. “Os pacientes têm o direito de saber os efeitos benéficos e adversos dos medicamentos que vão utilizar. Nem todos os medicamentos possuem genéricos”, afirmou. E acrescentou: “Quando há medicamento genérico indicado, o Conselho Regional de Medicina recomenda a sua utilização. O médico não deve interferir na disputa de mercado entre os laboratórios farmacêuticos”, afirmou. Ao ser perguntada sobre a diferença de preços entre esses medicamentos, ela respondeu: “Não sabemos a diferença de preços. Temos conhecimento de que há genéricos com preço mais elevado que os de marca”, afirmou.

Muitos pacientes reclamam que alguns médicos prescrevem apenas remédios de grandes marcas, não lhes dando a opção de compra de genéricos a preços mais em contas nas farmácias. O aposentado Raimundo Nonato Tavares, de 66 anos, que é hipertenso, sempre que se consulta pede ao médico para prescrever um medicamento genérico. “Nunca tive problema em usar esse tipo de remédio”, afirmou. Mesmo assim, Raimundo observa se o medicamento está, realmente, surtindo o efeito desejado. “Eu sempre checo a minha pressão. Se eu perceber que não está surtindo efeito, volto com o meu médico. Já aconteceu de eu trocar de remédio”, contou.

Ele disse que um dos remédios para pressão alta é o Diovan, cujo príncipio ativo é valsartana, que custa entre R$ 60,00 e R$ 70,00. O genérico sai por R$ 22,00. “É uma diferença de preço muito grande”, observou. Ele também defende que deveria haver mais fiscalização da vigilância sanitária, para verificar realmente a eficácia dos medicamentos e, assim, priorizar a saúde dos consumidores.

Gerente de uma Farmácia Popular localizada no Telégrafo, Sérgio Ronaldo disse que tem médico que prescreve a receita com o nome do remédio de referência e o princípio ativo. Os medicamentos de referência, também conhecidos como “de marca”, possuem eficácia terapêutica, segurança e qualidade comprovadas cientificamente no momento do registro, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Já os genéricos são medicamentos que apresentam o mesmo princípio ativo que um medicamento de referência. “Tem prescrição em que o médico já pede o genérico. Ou então ele pede o de referência e, entre parênteses, coloca o nome genérico. E tem outros casos em que o médico coloca: ‘não substituir por genérico’. Então, nesse caso, a gente só pode vender o de referência”, disse Sérgio. Mas é comum, ao chegar à farmácia, muitos consumidores já pedirem logo medicamentos genéricos para determinados problemas de saúde, como por exemplo para curar micoses ou algumas dores. “Na minha opinião, todo remédio deveria ser prescrito pelo médico. O certo é a pessoa não se automedicar”, afirmou o gerente.