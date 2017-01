Reajuste: Proposta é de 17% de aumento em relação à tarifa atual de R$ 2,70

Em 17 de janeiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

O Conselho Municipal de Transportes encaminhou ontem para o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, a proposta de reajuste da passagem de ônibus de R$ 3,15. O aumento aprovado no conselho foi proposto pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) em detrimento da outra tarifa em discussão apresentada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) de R$ 3,40. No total, foram nove votos a favor da proposta da Semob, duas abstenções e apenas um voto na proposta do Setransbel. Não há prazo para Coutinho homologar ou não o reajuste aprovado no conselho.

A proposta aprovada no conselho corresponde a 17% de aumento em relação à tarifa atual de R$ 2,70. O índice está acima da inflação do período do último reajuste que ficou em 14%, já que desde abril de 2015 a tarifa não era reajustada.