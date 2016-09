UNANIMIDADE: Conselheiros aprovam a Romaria de Carros de Boi, de Goiás, e a Casa da Flor, do Rio

Em 16 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Aprovados por unanimidade pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, ontem, em reunião no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Brasília (DF), a Romaria de Carros de Bois da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade (GO) e a Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia (RJ), são os mais novos Patrimônios Culturais Brasileiros. Pela manhã, a avaliação do registro da Romaria de Carros de Bois da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade como patrimônio imaterial contou com a presença do ministro da Cultura, Marcelo Calero, que destacou a importância de preservar trajetória do Iphan ao longo de seus 80 anos.

A presidente do Iphan, Kátia Bogéa, ressaltou a atuação da instituição na defesa da cultural nos últimos 80 anos: “O Iphan é, hoje, um patrimônio da Nação.