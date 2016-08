Prefeito do rio orienta mulher a "trepar muito" em apartamento

Em 29 de agosto, 2016 - 01h30 - Gerais

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi alvo de críticas na manhã de ontem após postar um vídeo em sua página oficial do Facebook. Pouco mais de 20 minutos após a publicação do arquivo, usuários da rede social atacaram o prefeito sobre um outro vídeo que circula nas redes sociais onde Paes faz comentários com uma mulher contemplada com um apartamento da prefeitura. As informações foram divulgadas ontem pelo portal de notícias G1.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.