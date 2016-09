Projeto inicial dos irmãos Duffer se chamava Montauk

Por: Omelete

Em 03 de setembro, 2016 - 17h32 - Séries

Em abril de 2015, a Netflix anunciou que produziria Montauk, série dos irmãos Duffer que mais tarde ficaria conhecida como Stranger Things.

O que o título original revela é a teoria da conspiração que serve de inspiração para a série (via Thrillist): o Projeto Montauk, suposto programa de experimentos do governo dos EUA durante a Guerra Fria para desenvolver técnicas de guerra psicológica e recursos estratégicos exóticos, incluindo viagem no tempo, viagem no hiperespaço e invisibilidade.

Os experimentos teriam sido realizados em Camp Hero, na base da Força Aérea em Montauk, em Long Island, e estariam ligados ao Experimento Filadélfia, que supostamente tornou invisível o destroyer de escolta USS Eldridge em outubro de 1943. A causa da invisibilidade seria, na verdade, uma viagem no tempo. A lenda foi retratada em Projeto Filadélfia (1984), filme que mostra dois marinheiros que são transportados de 1943 para 1984, e teria despertado as memórias apagadas de Al Bielek.

O homem, cujo verdadeiro nome seria Edward Cameron, alega ter viajado no tempo e participado de experimentos ao lado do seu irmão, Duncan Cameron - que teria a consciência de um homem mais velho em um corpo jovem, poderes telecinéticos e chegou a libertar um monstro do seu subconsciente depois de passar por diversos experimentos. Duncan seria apenas uma das diversas crianças que fizeram parte do projeto Montauk.

Os relatos de Al Bielek inspiraram Preston B. Nichols e Peter Moon a escrever The Montauk Project: Experiments in Time, primeiro de uma série de livros que popularizaram a teoria da conspiração. As obras são tratadas como ficção apesar de reunirem entrevistas e "evidências", mas muitos acreditam que as histórias apresentadas sejam verdadeiras (crença que nunca foi desencorajada pelos autores).

Transformado em parque, Camp Hero continua a ser visitado por curiosos em busca das instalações do governo que fizeram tais experimentos. Talvez por isso os irmãos Dufer tenham decidido mudar o título, saindo de Montauk, Long Island e indo para a fictícia Hawkins, Indiana. Os livros de Nichols, porém, contém preciosas pistas para quem está curioso sobre o futuro e os mistérios de Stranger Things, já que essa parece ser a principal base da série.

Renovada para a segunda temporada, Stranger Things retorna pela Netflix em 2017, com 9 episódios.