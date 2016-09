A atriz que vai fazer um transexual em “À flor da pele”, de Gloria Perez

Caroline Duarte, a atriz que vai fazer um transexual em “À flor da pele”, é aluna da Escola de Arte Dramática da USP, uma das mais respeitadas do país. Estreante em TV, ela tem inúmeras peças no currículo, como “A visita da velha senhora”, de Celso Frateschi (2015) e “O alvo”, de Pedro Garrafa (2015).

Quando a sua escalação vazou na imprensa, Caroline teve que mudar o sobrenome no Facebook. Tudo para manter o segredo. Até agosto, ela podia ser vista nos palcos de São Paulo como protagonista da peça “As siamesas”. Apesar da pouca experiência nas telas, a atriz vai dividir os holofotes com um time de estrelas, como Lilia Cabral e Fábio Assunção, seus pais na história.

Paolla Oliveira e Débora Falabella também estão confirmadas na trama, prevista para estrear no primeiro semestre de 2017. A história central é de um triângulo amoroso iniciado com dois jovens que se apaixonam por uma moça e se reencontram 15 anos depois, sendo que um deles se casa com ela. Na segunda fase, a protagonista será vivida por Isis Valverde. A história de amor do trio se iniciará na Amazônia.