Na imagem empresários e produtores que ao longo dos anos promovem entretenimento seguro e de qualidade para clientes das diversas partes do Brasil!

Em 12 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

Foi realizado nos dias 7 e 8 de fevereiro, o 7º Congresso da Abrape, a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, no Minas Centro, em Belo Horizonte (MG). O evento reuniu os grandes empresários e produtores do Brasil para debater melhorias para o mercado do show business. A Bis Entretenimento, que é associada à Abrape desde sua fundação, em 1992, foi representada pelo diretor artístico Alexis do Carmo, Ronaldo Maiorana Jr. e pelo produtor Marcos Vaz. Entre outras atividades, como participar dos debates e mediações dos vários segmentos do negócio, o congresso serviu para o reencontro pessoal e o fortalecimento de alianças com os demais empresários do país.

