Atuação dos atores recebeu muitos elogios nas redes sociais, depois do episódio desta segunda-feira, 29

Por: EGO

Em 30 de agosto, 2016 - 13h43 - Séries

Debora Bloch deu um novo show de interpretação no capítulo de "Justiça" desta segunda-feira, 29. A atriz protagonizou cenas fortes ao lado de Jesuíta Barbosa. A atuação dos dois foi muito elogiada nas redes sociais.

"Que show de interpretação da Debora Bloch e do Jesuíta Barbosa", escreveu um internauta. "Jesuíta atua bem pra caramba. Que cena foi essa dele com a Débora", postou outro. "Debora Bloch só me arrasa #Justiça", elogiou uma telespectadora.

Na trama, Vicente (Jesuíta) deixa a cadeia sete anos depois de matar Isabela (Marina Ruy Barbosa) e vai até a casa de Elisa (Débora) pedir perdão. Depois do encontro, eles brigam muito e Elisa chega a dizer que espera que a vida dele "seja um inferno".

O capítulo também emocionou os telespectadores ao falar sobre suicídio. Vicente confessa que tentou se matar várias vezes enquanto estava na cadeia. Além disso, a estudante Vanessa, personagem de Giovana Echeverria, se mata depois que um vídeo íntimo dela vaza na web.