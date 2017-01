Alana Costa diz que o bem-estar é o principal critério na escolha do visual - inclusive no look de Réveillon

Em 01 de janeiro, 2017 - 06h00 - Troppo

Celebrar a virada do ano é tradição para os brasileiros. Para receber o primeiro dia do novo ciclo, muita gente prepara desde o visual até a peça íntima. São inúmeras superstições que têm em comum o desejo de atrair energias positivas para o ano que está por vir. Para a acadêmica de Farmácia Alana Araújo Costa, de 21 anos, o Réveillon é momento de renovação e nada melhor do que escolher a cor branca para o look de fim de ano, pois significa paz e pureza. Por ter o conforto como requisito fundamental do estilo, ela diz que vai apostar em um macaquinho off white (essa tonalidade é uma variação do branco para o bege ou para a cor gelo), com renda tricot e detalhes em pedraria.

Alana diz que tem um estilo muito eclético e que as escolhas dependem da ocasião. Ela adequa os looks de acordo com os lugares, usa do tênis ao salto alto, do shortinho jeans ao vestido. Porém, não escolhe peças só por estarem na moda - ela diz usar apenas o que se identifica.