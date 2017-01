Ex-meia azulino trabalhará ocupará o cargo de Executivo de Futebol, mas, de acordo com a diretoria de futebol, não terá participação em contratações

Por: Redação ORM News

Em 12 de janeiro, 2017 - 18h25 - Parazão

O 'Príncipe' Gian está de volta ao Remo! O ex-jogador foi apresentado à comissão técnica e aos jogadores nesta quinta-feira (12) e será anunciado oficialmente à imprensa amanhã (13). Conforme a assessoria de imprensa do clube, ele assumirá o cargo de Executivo de Futebol, porém, 'pela metade'.

Em entrevista ao ORM News, o diretor de futebol remista, Marco Antônio Pina 'Magnata', explicou que, apesar da nomenclatura, a função de Gian não compreenderá a participação em contratações e desligamentos de atletas. 'Na verdade, o Gian fará o meio de campo entre a diretoria, a comissão técnica e os jogadores. Ele tratará de viagens, logística, necessidades de campo, treinamento... Só não terá atuação em contratações', explicou.

Aos 42 anos, Gian é um dos mais recentes 'ídolos' da história do Remo. Ele chegou ao clube em 2003 e viveu seu auge em 2004, na campanha 100% do Leão no título do campeonato paraense daquele ano. Ele ainda chegou a defender o Paysandu em 2005, mas, em 2010, voltou a vestir azul marinho com destaque. Após pendurar as chuteiras, Gian chegou a trabalhar na comissão técnica do Independente e do Castanhal, além do próprio Remo por cerca de duas semanas, em 2014.

'O Gian é um cara que tem história no Remo, entende de futebol dentro e fora de campo e é querido por todos. Aliás, ele chegou depois de um estágio no Vasco da Gama (RJ) e acreditamos muito que será uma peça importante nesse ano. Ele ficará conosco até o final da Série C do campeonato brasileiro', frisou Magnata.