Seduc inicia ratificação das matrículas de alunos novos

Em 03 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) iniciou ontem a etapa de confirmação das matrículas de alunos novos em Belém e em outros municípios do Estado para o ano letivo de 2017. A confirmação de matrícula, após o período da pré-matrícula de estudantes, é efetuada pelos pais ou responsáveis pelos alunos no período de 2 a 4 de janeiro, ou seja, até amanhã, nas escolas para as quais se inscreveram. As informações são da Agência Pará.

