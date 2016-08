O conteúdo extra estará presente nos extras do DVD e Blu-Ray de Capitão América: Guerra Civil

Por: Adoro Cinema

Em 27 de agosto, 2016 - 11h04 - Cinema



A Guerra Civil pode até ter sido um conflito complicado para os times de Capitão América (Chris Evans) e Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), mas isso não quer dizer que o clima de tensão tenha se mantido nos bastidores de Capitão América 3.

Pelo contrário, Evans, Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Elizabeth Olsen, Paul Bettany e Martin Freeman parecem ter se divertido aos montes durante as filmagens.

Eles esquecem as falas, se enrolam com o que iam dizem, se confundem com as manobras que tinham que fazer, eles se esquecem de ainda mais falas... Feiticeira Escarlate e Visão quase se beijam de brincadeira, Soldado Invernal e Falcão parecem melhores amigos, Tony Stark fala para Wanda que Visão estava com o coração partido de ela ter mudado de lado e muito mais.

Mas não vamos estragar as surpresas! Confira o vídeo acima e conte para a gente o que achou. Quem nunca teve vontade de estar no meio deles?

