Especialista destaca que o que falta para muitas pessoas é preparo

Por: Extra

Em 29 de agosto, 2016 - 08h27 - Brasil

A quantidade de acessos ao artigo “Por que nenhuma empresa te chama para uma entrevista?”, de autoria do gestor de projetos e orientador Bruno Ângelo e publicado no LinkedIn, mostra como a frustração dos candidatos a empregos é comum: houve cerca de 400 mil cliques em menos de um mês. A dúvida é mesmo quase tão recorrente quanto a chegada de novos currículos às caixas de e-mail de recrutadores. O problema, em grande parte, vem justamente daí: a concorrência é muito grande. Mas, se o mundo não para e, consequentemente, as vagas continuam a surgir, o especialista destaca que o que falta para muitas pessoas é preparo, além de saber se vender.

— Às vezes, há milhares de pessoas com o mesmo perfil, buscando a mesma oportunidade. É importante saber se destacar — avalia o especialista.

Já que um bom currículo e uma ótima formação não são suficientes, a pedido do EXTRA, Bruno listou dez macetes para capturar a atenção dos recrutadores. E algumas delas vêm de sua experiência:

— Dou sempre o exemplo de uma vaga para a qual eu me candidatei há algum tempo. Fui chamado em 30 minutos. Era uma oportunidade como gerente de obras e, na hora de enviar meu currículo por e-mail, informei já no assunto da mensagem: “Engenheiro eletricista, construção industrial, 10 anos de experiência, inglês” — diz.

O caso de sucesso exemplifica o que deve nortear os candidatos nos usos das dicas para fazer uma boa apresentação.

— É importante saber para quem enviar, qual a vaga e para que empresa você está aplicando seu currículo, a fim de adequar tudo, até as palavras-chaves — avalia Fernanda Chaud, parceira da Sociedade Brasileira de Coaching, explicando que os recrutadores têm pouco tempo para conhecer cada concorrente.

Também por isso, quanto mais objetiva a apresentação, melhor para se destacar.

— Muitos pensam que basta ter uma bom experiência. Mas o candidato deve facilitar o trabalho para o recrutador conhecê-lo. Vamos ligar para quem conseguirmos identificar que tem o que buscamos — afirma Aline Brum, que é gerente de negócios da empresa Robert Half.