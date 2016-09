Atiradores descem de táxi e abrem fogo contra motociclista na avenida João Paulo II, em Belém

Em 12 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Um motociclista foi executado com vários tiros na avenida João Paulo II, próximo à travessa Mauriti, no bairro do Marco, em Belém, na noite de sábado (10). O crime ocorreu por volta das 22 horas, ao lado de uma banca de revista. Os atiradores chegaram num táxi que emparelhou com a moto da vítima. Os moradores do perímetro onde o crime ocorreu ficaram muito assustados.

