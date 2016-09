Contran prorroga prazo para emissão de autorizações às "cinquentinhas"

Em 09 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estendeu novamente o prazo para que os Centros de Formação de Condutores emitam a Autorização para Conduzir Ciclomotores. A obrigatoriedade da expedição do documento foi estabelecida para junho deste ano, mas, devido à relutância dos centros de aprendizagem, este período foi adiado para o final do segundo semestre de 2016. O novo prazo termina no início de novembro.