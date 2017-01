O Rainha das Rainhas 2017 acontecerá no dia 17 de fevereiro, no Hangar

Por: Redação ORM News

Em 05 de janeiro, 2017 - 21h49 - Rainhas

O maior evento de beleza e fantasia do Norte do país já tem data marcada: 17 de fevereiro. O Rainha das Rainhas 2017 foi lançado na noite desta quinta-feira (5), durante um coquetel realizado no Hotel Radisson Maiorana, no bairro de Nazaré, em Belém. Representantes dos 22 clubes participantes e os organizadores do evento estiveram no local para definir o calendário de apresentações das candidatas, que acontecerá entre os dias 9 de janeiro a 9 de fevereiro.

Durante a reunião de lançamento, também foram apresentadas as diretrizes de participação, com destaque para a importância de todas serem paraenses e ter relação com o clube que representam. Outra orientação é quanto a confecção das fantasias, que deverá obedecer um padrão de peso e tamanho, como 2,5 metros de altura a partir da cintura até as plumas, largura de 3 metros e peso máximo de 18kg.

Um dos coordenadores do concurso, o jornalista Adenirson Lage, falou sobre mais um evento. “Mais de 20 clubes já têm presença confirmada, o que mostra a importância desse evento das ORM. Então, nos esforçamos muito para que cada ano o concurso tenha uma nova cara, um novo formato e sempre com novidades”, comentou.

A atual Rainha das Rainhas Tereza Haianne Souza Araújo, do Clube dos Advogados, também participou do lançamento. “O sentimento é de dever cumprido. Foi uma experiência única e maravilhosa , abracei cada momento vivido como Rainha. Tenho um amor muito grande pelo concurso, isso só faz a saudade aumentar mais. Minha mensagem às candidatas é que elas acreditem e se dediquem ao máximo”, diz.

Confira as datas das apresentações das candidatas de cada clube

18/01 - CEPE (Clube dos Empregados da Petrobrás)

19/01 - Astcemp (Associação Servidores do Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público de Contas)

23/01 - Pinheirense

24/01 - AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), COPM (Clude dos Oficiais da Polícia Militar) e Tênis Clube

25/01 - Clube de Engenharia

26/01 - Cassazum

30/01 - ASBEP (Associação Desportiva e Recreativa dos Funcionários do Banpará) e COCB (Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros)

31/01 - Monte Líbano

01/02 - Pará Clube

02/02 - Bancrévea, Aeapa (Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Pará) e Assubsar (Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Pará)

06/02 - Clube do Remo

07/02 - Paysandu e Caixaparah

08/02 - Assembleia Paraense

09/02 - Clube dos Advogados, Grêmio Literário Português e Tuna Luso