Por: Portal ORM

Em 13 de novembro, 2017 - 16h35 - Entretenimento

Concorra a ingressos para o 7º Festival de Danças Árabes, que acontece na sexta-feira (17), no Teatro da Paz.

- O sorteio e a divulgação serão realizados na quinta-feira (16), às 16h.

- O ganhador poderá retirar o par de ingressos na recepção do jornal O Liberal (Avenida Romulo Maiorana 2473), até às 14h da sexta-feira (17), com a apresentação de um documento com foto.