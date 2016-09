Infraestrutura: Governo anunciou licitações para 34 projetos com recursos públicos

Por: Brasília: Agência Estado

Em 14 de setembro, 2016 - 06h00 - Poder

O governo anunciou ontem a lista das concessões que pretende pôr em licitação a partir do ano que vem. Trinta e quatro projetos integram o pacote, que terá financiamento de R$ 30 bilhões do BNDES e da Caixa. O número, considerado baixo para investimentos desse tipo, mostra uma mudança de estratégia em relação aos megaprojetos da gestão anterior - apenas a usina de Belo Monte consumiu o equivalente a este montante. Mas, após o anúncio, as ações de empresas concessionárias de infraestrutura registraram queda, exibindo a cautela do mercado financeiro com o programa.

"Não haverá substituição da aritmética, das quatro operações básicas, pela ideologia", disse o secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), Wellington Moreira Franco, após a primeira reunião do conselho.