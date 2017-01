Televisores e um busto de cobre de Mário Filho, jornalista que dá nome ao estádio, foram alguns dos objetos furtados

Por: Lance!Net

Em 11 de janeiro, 2017 - 15h03 - Futebol

A Complexo Maracanã Entretenimento, concessionária liderada pela Odebrecht responsável pela gestão do Maracanã, já temia o furto de objetos do acervo histórico do estádio há pelo menos seis meses. Na última segunda-feira, foram furtados diversos itens do Maracanã, como televisores e um busto de cobre de Mário Filho, jornalista que dá nome ao estádio.

Tanto que no dia 15 de junho do ano passado, dois meses antes do início dos Jogos Rio-2016, a empresa protocolou um documento no 1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro afirmando que já havia entregue as chaves das salas onde estavam as peças do acervo histórico para a Superintendência de Desportos do Rio de Janeiro (Suderj), sendo o órgão estadual o único responsável pelos itens naquele momento.

No documento, a concessionária aponta que “reforçou a solicitação para que a Suderj promovesse a retirada dos bens” e que o órgão estadual “não cuidou de retirar o acervo histórico”. A companhia cita ainda que “a demora na adoção das providências poderia causar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao acervo histórico, que tem alto valor cultural e patrimonial para a sociedade brasileira”.

Entre os itens citados no documento que a concessionária reforça atenção está a estátua do ex-jogador Zico, que aponta estar localizada no “térreo oeste, na antiga área de exposição do Maracanã Tour”.

A concessionária liderada pela Odebrecht aponta ainda que “é de pleno conhecimento da Suderj que o CME (Complexo Maracanã Entretenimento) não poderá, sob hipótese alguma, ainda mais durante o período de uso exclusivo, ser responsabilizado pela integridade e conservação do acervo histórico cujo domínio, utilização, guarda e conservação sempre competiram à Suderj, seja na vigência do contrato ou do período de uso exclusivo”.