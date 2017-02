Instrumentistas do projeto fazem hoje o espetáculo “Temas Inesquecíveis”

20 de fevereiro, 2017

A banda sinfônica do projeto Vale Música apresenta hoje o concerto “Temas Inesquecíveis”, sob a produção e regência de Benedito Júnior. No palco, cerca de 60 músicos apresentarão trilhas sonoras de filmes famosos, como “Titanic”, “Tubarão”, “ET, o Extraterrestre” e “Star Wars”, muitas das quais de autoria do músico John Williams. No repertório inusitado, haverão outras músicas que marcaram época, como o “Tema da Vitória” de Airton Sena, do maestro Eduardo Souto Neto; a música tema do programa Vídeo Show, da Globo; “Don’t Stop Till You Get Enough”, de Michael Jackson; a música tema da Fox, de Alfred Newman; e temas animados da Warner. O espetáculo acontece às 17 horas, na Sala Augusto Meira Filho, no Arte Doce Hall (Avenida Magalhães Barata, 1022). A entrada é franca.

Durante a apresentação da banda sinfônica serão exibidos numa tela de projeção os filmes relacionados às músicas tocadas.