Augusto Montenegro foi fechada por quatro horas em protesto pelas mortes ocorridas na quinta-feira

Em 06 de maio, 2017 - 06h00 - Polícia

Um dia após a chacina que deixou quatro mortos e dois feridos no conjunto Eduardo Angelim, moradores do residencial protestaram contra a violência, bloqueando o quilômetro 10 da rodovia Augusto Montenegro com paus e pneus em chamas, ontem pela manhã.

Os manifestantes reclamam da insegurança no bairro e do abandono do poder público. A tensão com a Polícia Militar e com quem ficou preso no trânsito foi constante durante as quatro horas do protesto. Foi o terceiro ato contra a violência na Região Metropolitana de Belém em 15 dias. Na quinta-feira, trabalhadores do transporte alternativo bloquearam vias para cobrar mais segurança. No dia 20 de abril, foram os rodoviários que se manifestaram, depois da morte de um cobrador.

