Gordo e Diana ficam chocados ao saberem do crime

Por: GShow

Em 24 de dezembro, 2016 - 14h13 - Novelas

Está difícil para Gordo (Herson Capri) ter um dia de paz! Não bastasse as confusões em sua família, o empresário terá que encarar mais uma bomba, agora na gravadora. Enquanto toma café da manhã, o celular do dono da Som Discos toca e ele fica muito agitado. Diana (Alinne Moraes) vê a angustia do pai e quer saber o que aconteceu. "Alguém entrou na gravadora, arrombaram o estúdio", conta ele, alarmado.

Os dois correm para a gravadora e percebem que o espaço onde ficava um computador em meio aos equipamentos, está vazio. Sem acreditar no que vê, Gordo diz: "O computador onde tavam todas as faixas do CD do Gui (Vladimir Brichta). E o backup! A gente perdeu tudo".

Gente, e agora?! Não perca a cena que vai ao ar em Rock Story neste sábado, 24/12.