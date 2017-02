Está sendo baixa a venda antecipada de bilhetes para quem gosta de ir para outros municípios.

Por: Da redação

Em 15 de fevereiro, 2017 - 09h45 - Pará

A compra antecipada de passagens para aproveitar a folia nos balneários, praias e municípios do interior do Estado ainda é pequena neste período que antecede o Carnaval. No Terminal Rodoviário de Belém, poucas filas se formam nos guichês e muitos assentos permanecem vazios. Nas lanchonetes e lojas de turismo do espaço, também havia poucos consumidores na manhã de ontem. Aparentemente, a proximidade das festividades carnavalescas ainda não animou os foliões para deixar a cidade em busca do agito e da animação desta época do ano.

De acordo com os funcionários da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), o fluxo de consumidores procurando passagens é pouco expressivo nesta segunda semana de fevereiro, abaixo do esperado para o período. A estimativa dos trabalhadores é que as vendas de bilhetes de viagem melhorem nas duas últimas semanas do mês.

Os poucos clientes que aguardavam na fila para comprar a passagem ou o horário do embarque atribuíram a baixa movimentação à crise econômica. “Acho que as pessoas estão com pouco dinheiro este ano, por isso não estão viajando no Carnaval. Conheço muita gente que decidiu abrir mão das festas pra poupar, economizar, pois não está nada fácil. A crise pegou todo mundo. Eu só vou viajar, mesmo, porque preciso visitar minha família. Aí aproveitarei os dias de folga que terei pra vê-los e, se possível, curtir um pouco nos blocos de rua. Nada muito caro, também”, comentou o segurança Márcio Teixeira, de 31 anos, que desfrutará de 5 dias de folga e folia no município de Bragança.

A manicure Débora Ramos, de 23 anos, que vai usufruir dos dias de repouso do Carnaval em Vigia, também decidiu comprar a passagem alguns dias antes das festas para evitar filas e estresse. “No dias de Carnaval, mesmo, vai estar tudo um sufoco, Deus me livre! Preferi comprar a passagem antecipadamente pra me poupar do estresse. É bom que agora não tem quase ninguém, dá pra comprar com tranquilidade, sem demora”, disse, aliviada, a manicure. “Pretendo aproveitar bastante, com muita curtição, muita alegria e tudo de bom. Vou todos os anos pra Vigia no Carnaval. Pra mim, é o melhor lugar para se curtir”, garantiu.