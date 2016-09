Noivos devem ser cuidadosos antes de fechar a aquisição da nova moradia

09 de setembro, 2016 - Atualidades

Da Redação

O ditado “Quem casa quer casa” se encaixa perfeitamente no sonho de muitos casais prestes a subir ao altar. Em meio aos preparativos do casamento, como escolha do vestido, espaço da festa, igreja, lista de convidados, bolo, atração musical, brindes e outros itens que não podem faltar nesse dia, os noivos precisam também arrumar tempo para escolher, com calma, o lugar onde eles devem passar a maior parte da vida a dois. Além disso, eles precisam ficar atentos a alguns detalhes, para que a casa ou apartamento adquirido se transforme no “doce lar” que tanto imaginaram. “A primeira coisa que os noivos devem levar em conta na hora de comprar um imóvel no caso de pronto e para locação é o estado de conservação do mesmo. Além disso, o preço e localização são fundamentais na escolha do imóvel para que atendam a real necessidade dos nubentes”, ressalta Valéria Pires Franco, à frente da Valéria Pires Franco & Corretores Associados.