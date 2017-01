De janeiro a novembro do ano passado, foram mais de 751 mil inserções publicitárias de aproximadamente 1500 anunciantes

Por: Redação ORM News com informações de Kantar IBOPE Media

Em 12 de janeiro, 2017 - 11h12 - Negócios

Comemorando seu 401º aniversário, Belém apresenta crescimento na compra de espaços publicitários. De acordo com levantamento da Kantar IBOPE Media, que monitora a publicidade em 41 praças espalhadas pelo Brasil, a compra de espaço em TV aberta e jornal em Belém (PA) foi o equivalente a R$ 1,7 bilhão entre janeiro e novembro de 2016 - um crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2015. Considerando os últimos três anos, o crescimento já chega a 11% (R$ 1,5 bilhão).

De janeiro a novembro do ano passado, foram mais de 751 mil inserções publicitárias de aproximadamente 1500 anunciantes. Campanhas autorizadas por São Paulo são responsáveis por 43% dos investimentos na praça, seguidas por anunciantes de Belém (29%) e do Rio de Janeiro (5%).

O levantamento da Kantar IBOPE Media também destacou o meio Jornal que, com forte apelo regional, atraiu mais investimentos dos anunciantes locais: do total, 52% foram destinados ao meio, ou seja, R$ 256,3 milhões. A TV aberta somou 48% de participação, com R$ 232,5 milhões.

“Belém possui forte participação dos anunciantes locais na compra de publicidade, representando mais de um quarto do total. Para potencializar ainda mais os negócios locais e contribuir para a tomada de decisão dos clientes, seguimos avançando com a entrega de dados cada vez mais refinados. A partir deste mês, ampliamos nossa cobertura de jornal na cidade e incluímos novos títulos”, comenta Rita Romero, diretora de Monitor da Kantar IBOPE Media.

Líder Comércio e Indústria, Formosa e Eurocarr foram os principais anunciantes locais entre janeiro e novembro do ano passado. Já entre as agências da região que mais investiram em compra de espaço publicitário, destacam-se Griffo Comunicação, Galvão Comunicação e Latina Comunicadores.