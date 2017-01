Nova versão “Desventuras em série” chega amanhã à Netflix

Em 12 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Sem Jim Carrey, mas com Neil Patrick Harris no papel do vilão Conde Olaf, “Desventuras em série” chega amanhã à Netflix sem chances de escapar das comparações com o filme de 2004. Porém, a julgar pelos dois episódios que o serviço de streaming disponibilizou para a imprensa antes da estreia, os seis restantes não ficarão devendo em nada ao cinema.

