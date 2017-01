Hip Hop, Dancehall, Stiletto, Vogue e Waacking estão entre os estilos que serão ensinados

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 15h30 - Entretenimento

Conhecida por suas coreografias diferenciadas em estilos urbanos, a Companhia Mirai de Dança dá início às suas atividades de 2017 com o "Aquecimento Mirai", um Workshop de três dias com aulas tanto para alunos iniciantes, como para os já iniciados na arte da dança. "O aquecimento vai ser o pontapé inicial do nosso ano, com os alunos antigos voltando às atividades e os possíveis novos alunos conhecendo os estilos e decidindo com quais danças se identificam mais", afirma Karina Castro, diretora da Companhia Mirai.

Com um total de 12 aulas, em ritmos totalmente diversificados, o evento será realizado durante os dias 19/01 e 20/01, das 18h às 22h, e no dia 21/01, das 14h às 18h, no Espaço Companhia Moderno de Dança (Avenida Conselheiro Furtado, 1648, entre Generalíssimo Deodoro e Quintino Bocaiúva). Karina afirma que essa é uma ótima oportunidade para o público experimentar vários estilos e, assim, ter a possibilidade de se encontrar em um, depois de um contato mais próximo. "A gente sentiu a necessidade de abraçar novos estilos, com os alunos querendo sempre mais e os professores expandindo seus estudos. Essa é a oportunidade das pessoas experimentarem um pouco de cada estilo com qual trabalhamos", conta.

Hip Hop, Dancehall, Vogue, Waacking, Videodance, Street Jazz e Stiletto são algumas das modalidades que serão oferecidas durante o workshop. O valor da aula individual irá custar $25 e o pacote com a programação de um dia inteiro será $80. As inscrições serão realizadas no dia do evento, meia hora antes do início das aulas.

Serviço: Aquecimento Mirai 2017

Datas: 19 e 20/01, das 18h às 22h, e 21/01, das 14h às 18h

Local: Espaço Companhia Moderno (Conselheiro Furtado, 1648. Entre Generalíssimo Deodoro e Quitino Bocaiúva)

Valor: R$80 cada dia / R$25 aula avulsa

Para mais informações: (91)984127766 / (91)987079023 / (91) 988670102